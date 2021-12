Pechbusque Salle polyvalente Haute-Garonne, Pechbusque La vie et l’œuvre de Salvador Dali Salle polyvalente Pechbusque Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Salle polyvalente, le jeudi 16 décembre à 21:00

La conférence mettra en exergue le génie de Dali (1904-1989) depuis ses premières toiles et souli- gnera le rôle intense joué par son épouse, Gala. Seront présentés divers lieux emblématiques, tel l’exceptionnel Casa Museu Dali à Port Lligat, lieu tellurique où sont nés tous les chefs-d’œuvre du peintre, le Castel Pubol, où repose Gala et le théâtre de Figueras, mise en scène prodigieuse du génie pictural de Dali, rivalisant avec des anciens, tels Velasquez ou Vermeer. Chaque salle de ce théâtre sera présentée notamment le bijou esthé- tique qu’est la Salle du Trésor. Egalement, deux plafonds seront étudiés, du Castel Pubol et de Figueras. Par Philippe Vigier, écrivain, plasticien et historien d’art

Entrée individuelle 3€, entrée famille 5€

Cette conférence retracera la vie et l’œuvre du peintre, en visitant plusieurs lieux emblématiques qui lui sont liés. Salle polyvalente Place Gilbert Chapuis, 31320 Pechbusque Pechbusque Haute-Garonne

2021-12-16T21:00:00 2021-12-16T22:00:00

