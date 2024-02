La Vie et la mort de J. Chirac, roi des Français + Génération Mitterrand / Série Théâtrale Huit rois (nos présidents) – Léo Cohen-Paperman Théâtre 13 / Glacière Paris, vendredi 14 juin 2024.

Le jeudi 27 juin 2024

de 20h00 à 22h40

Le mardi 25 juin 2024

de 20h00 à 22h40

Le jeudi 20 juin 2024

de 20h00 à 22h40

Le mardi 18 juin 2024

de 20h00 à 22h40

Le vendredi 14 juin 2024

de 20h00 à 22h40

Huit rois (nos présidents) est une série théâtrale de six spectacles co-écrite par L. Cohen-Paperman et J. Campani dont l’objectif est de faire le portrait de chacun des huit Présidents de la Ve République, de C. de Gaulle à E. Macron. Au Théâtre 13, seront présentés en alternance les trois premiers épisodes sur J. Chirac, F. Mitterrand et V. Giscard d’Estaing.

LA VIE ET LA MORT DE J. CHIRAC, ROI DES FRANÇAIS

Qui est Jacques Chirac ? Que cache-t-il sous son masque grotesque, conquérant et populaire ? Et en quoi peut-il nous révéler quelque chose de notre démocratie ? Comédie onirique, enquête loufoque, portrait d’un héritage, le spectacle est le premier épisode de la série Huit rois (nos présidents).

GÉNÉRATION MITTERRAND

Marie-France, Michel et Luc sont nés en 1950. Le 10 mai 1981, ils ont voté Mitterrand pour « changer la vie ». Trente ans plus tard, ils s’interrogent : de quels espoirs et de quels renoncement le Président socialiste est-il le nom ? Récit picaresque, portrait tendre et cruel d’une génération, déconstruction d’un mythe, Génération Mitterrand est le deuxième épisode de la série Huit rois (nos présidents).

Texte Julien Campani et Léo Cohen-Paperman

Mise en scène Léo Cohen-Paperman

Avec Julien Campani en alternance avec François De Brauer, Clovis Fouin en alternance avec Mathieu Metral

Lumières Pablo Roy

Création sonore Lucas Lelièvre

Régie son David Blondel

Collaboration artistique Gaia Singer

Scénographie Henri Leutner

Costumes Manon Naudet

Maquillages Djiola Méhée

Administration Léonie Lenain

Diffusion Anne-Sophie Boulan

Production Compagnie des Animaux en paradis

Coproduction Théâtre Louis Jouvet, scène conventionnée d’intérêt national de Rethel, Transversales, scène conventionnée de Verdun et le Salmanazar d’Epernay.

Avec le soutien de la Drac Grand Est, de la Région Grand Est, de la Ville de Reims, de Furies, de la Spedidam et du Théâtre du Rond-Point.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la résidence partagée de la compagnie des Animaux en paradis en région Grand Est, réalisée en partenariat avec : le Théâtre Louis Jouvet – scène conventionnée d’intérêt national de Rethel, Le Salmanazar – scène de création et de diffusion d’Epernay, le Théâtre de La Madeleine – scène conventionnée de Troyes, le Théâtre municipal de Charleville-Mézières, la Maison des jeunes et de la culture Calonne de Sedan, l’Espace Jean Vilar de Revin et La Filature – espace culturel de Bazancourt. Spectacle ayant bénéficié de l’aide de l’Agence culturelle Grand Est au titre du dispositif « Tournée de coopération ».

Texte Léo Cohen-Paperman et Emilien Diard-Detoeuf

Mise en scène Léo Cohen-Paperman

Assistante à la mise en scène Esther Moreira

Avec Léonard Bourgeois-Tacquet, Mathieu Metral / Clovis Fouin, et Hélène Rencurel / Pauline Bolcatto

Lumières Pablo Roy / Stéphane Bordonaro

Scénographie Anne-Sophie Grac

Costumes Manon Naudet

Régie David Blondel

Administration & Production Léonie Lenain assistée de Blanche Rivière

Diffusion Anne-Sophie Boulan

Communication & Médiation Lucile Reynaud

Production Compagnie des Animaux en paradis

Coproduction Théâtre Louis Jouvet – Rethel ; Théâtre de Charleville-Mézières ; Espace Jean Vilar – Revin ; le Salmanazar – Epernay ; Le Forum Jacques Prévert – scène conventionnée de Carros

Avec le soutien du Théâtre du Rond-Point

Cette action s’inscrit dans le cadre de la résidence partagée de la compagnie des Animaux en paradis en région Grand Est, réalisée en partenariat avec : le Théâtre Louis Jouvet – scène conventionnée d’intérêt national de Rethel ; Le Salmanazar – scène de création et de diffusion d’Epernay ; le Théâtre de La Madeleine – scène conventionnée de Troyes ; le Théâtre municipal de Charleville-Mézières ; la Maison des jeunes et de la culture Calonne de Sedan ; l’Espace Jean Vilar de Revin ; La Filature – espace culturel de Bazancourt

Théâtre 13 / Glacière 103a boulevard Auguste Blanqui 75013

