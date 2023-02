La vie est une fête DEFONCE DE RIRE, 26 avril 2023 00:00, CLERMONT FERRAND.

La vie est une fête La vie est une fête. Un spectacle à la date du 2023-04-26 au 2023-04-30 20:00. Tarif : 18.0 18.0 euros.

DEFONCE DE RIRE CLERMONT FERRAND Puy-de-Dôme . Après « Les Sentinelles », « Shames of Thrones », Jacques Chambon (l’irrésistible Merlin de Kaamelott) revient avec son seul-en-scène : « La vie est une fête ».Il a choisi de nous parler de la vie. De notre vie… Il n’a rien perdu de son mordant et grâce à son écriture ciselée et sa présence scénique hors du commun, il nous livre un spectacle jubilatoire et féroce ! De notre premier cri à notre dernier souffle, avec son art accompli de la composition de personnages, il passe en revue les grandes étapes de l’existence… Attention, ça pique !!!C’est noir, c’est grinçant… mais c’est très, très drôle. À pleurer de rire… Durée : 1h15 De et avec : Jacques ChambonMise en scène : Dominic Palandri Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04 78 82 86 30. Jacques Chambon

Votre billet est ici.

Après « Les Sentinelles », « Shames of Thrones », Jacques Chambon (l’irrésistible Merlin de Kaamelott) revient avec son seul-en-scène : « La vie est une fête ».

Il a choisi de nous parler de la vie. De notre vie… Il n’a rien perdu de son mordant et grâce à son écriture ciselée et sa présence scénique hors du commun, il nous livre un spectacle jubilatoire et féroce ! De notre premier cri à notre dernier souffle, avec son art accompli de la composition de personnages, il passe en revue les grandes étapes de l’existence… Attention, ça pique !!!

C’est noir, c’est grinçant… mais c’est très, très drôle. À pleurer de rire…

Durée : 1h15

De et avec : Jacques Chambon

Mise en scène : Dominic Palandri

Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04 78 82 86 30

Votre billet est ici.