La Vie est Kurt Théâtre Darius Milhaud, 12 février 2022, Paris.

La révolte au son du fox-trot : Les chansons de Kurt Weill… Un spectacle au carrefour du monde lyrique, du jazz et de la chanson, entre concert et théâtre.

Dans La vie est Kurt (Sur des musiques de Kurt Weill) se côtoient filles de joie, mères de dictateur ou encore déesses devenues mortelles. Ici, la révolte a parfois des allures de fox-trot… La grande galerie furibarde et désespérée des laissés-pour compte se met en scène entre drame lyrique et chanson de cabaret, tango pince-sans-rire et marche tragique. Car, comme Kurt Weill lui-même, comme ses deux interprètes, Ana Isoux et Bertrand Ravalard, ce spectacle se situe au carrefour du monde lyrique, du jazz et de la chanson, entre concert et théâtre.

Auteurs-interprètes : A.Isoux et B.Ravalard

Mise en scène : Valérie Français

Compositeur : Kurt Weill

Lumière : Paul-Emmanuel Pelissier,

Costumes : Cyndie Fouchier

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud Paris 75019

Contact : 0142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19

Musique;Spectacle musical;Théâtre

