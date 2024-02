La vie en vrai, sur nos routes avec Anne Sylvestre Salle multiculturelle Airaines, vendredi 23 février 2024.

Début : 2024-02-23 20:30

Fin : 2024-02-23 21:45

COMPAGNIE LES LOUVES À MINUIT // La vie en vraie est une plongée vibrante dans le répertoire d’Anne Sylvestre. En revisitant ses textes, ses mélodies mais aussi ses engagements féministes et humanistes. Il y a dans ce spectacle musical la nécessité de reprendre le flambeau de celle qu’on appelait Madame Anne.

Le titre du spectacle – qui est aussi une chanson éponyme d’Anne Sylvestre – résonne plus que jamais aujourd’hui : comment retrouver, ensemble, la vie en vrai ?

Marie Fortuit – au chant et à la guitare – et Damien Groleau (ou Léonard Bourgeois-Taquet en alternance) au piano convoquent avec complicité douceur et radicalité cette figure de la chanson française qui a su enchanter avec tant de simplicité les places de village, les cabarets comme la grande salle de l’Olympia.

Spectacle en tournée décentralisée de la Comédie de Picardie.

Salle multiculturelle rue Saint Denis 80270 Airaines Airaines 80270 Somme