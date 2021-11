Mornant Bibliothèque municipale Louis Calaferte Mornant, Rhône “La Vie en Rose” un spectacle musical, poèmes et chansons d’amour. Bibliothèque municipale Louis Calaferte Mornant Catégories d’évènement: Mornant

La Vie en Rose se veut un spectacle simple, un équilibre entre chansons célèbres et textes rares, anciens et modernes, abordables pour tous par Elise Moussion de La Compagnie La Belle Etoile.

Sur inscription

La Vie en Rose se veut un spectacle simple, un équilibre entre chansons célèbres et textes rares, anciens et modernes pour tous Bibliothèque municipale Louis Calaferte 4 rue Patrin Mornant 69440 Mornant

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T18:00:00

