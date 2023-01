La vie en rose – soirée dansante Centre Paris Anim’ Jean Verdier Paris Catégories d’Évènement: île de France

Envie de vous déhancher sur des rythmes chaloupés ? Venez vous amuser avec nous dans une ambiance teintée de joie et de bonne humeur. Vendredi 27 janvier de 19h30 à 21h30 dans la salle de spectacle du Centre Paris Anim’ Jean Verdier, venez danser et vous amuser avec nous l’équipe JV. Dresscode : Rose ! Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 Paris Contact : https://crl10.net/blog/la-vie-en-rose-soir%C3%A9e-dansante 0142030047 info-jv@crl10.net https://crl10.net/blog/la-vie-en-rose-soir%C3%A9e-dansante

