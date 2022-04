La vie d’un arbre mort Laruscade, 7 mai 2022, Laruscade.

La vie d’un arbre mort Laruscade

2022-05-07 16:00:00 – 2022-05-07 18:00:00

Laruscade Gironde

Un arbre mort sert d’habitat et de nourriture à de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont essentielles au processus de décomposition de l’arbre et des branches tombées à terre. Il favorise le maintien de la biodiversité et boucle le cycle biologique des forêts. Venez découvrir le fonctionnement de cet écosystème.

