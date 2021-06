La vie d’Indiens ADEPPA, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Vigy.

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à ADEPPA

Le site ——- Située sur un site de 13 hectares en bordure de forêt, l’Adeppa organise des séjours vacances dans ses 4 gîtes de 35 à 57 lits. Le projet ——— Notre projet est de permettre à tous les enfants de Moselle de venir en séjour pour y découvrir des animations riches et variées mais également pour apprendre à vivre ensemble dans le respect de chacun et chacune. Les séjours vacances sont souvent déstabilisants pour l’enfant qui dort loin de ses parents ou de ceux qu’il aime. La création de petits groupes permet des échanges plus faciles, un contact avec l’animateur référent plus simple et sécurise l’enfant du point de vue affectif. Les petits groupes favorisent également l’autonomie par la prise de décisions quant aux choix des activités, à l’expression du ressenti de chacun dans l’intérêt du groupe. Les groupes restreints accélèrent aussi les relations amicales entre les enfants. Le mode de vie et les us et coutumes des indiens sont au centre de ce séjour. Mais les enfants découvriront également la biodiversité et le apprendront le respect des écosystèmes. Chaque jour, En parallèle, une animatrice leur apprendra comment approcher les chevaux pansage, balade et voltige. Les après-midi, par des animations nature telles que la découverte d’une mare pédagogique, l’entretien du jardin de l’Adeppa et la récolte des fruits et légumes de saison, la recherche de traces et d’indices d’animaux de la forêt, le contact avec nos 80 animaux de la ferme par un nourrissage quotidien, l’observation nocturne de chauves souris les animateurs de l’Adeppa souhaitent éduquer les enfants au respect de l’environnement par la découverte de la biodiversité, des sensations fortes liées à l’approche du milieu forestier et le silence de la nuit d’observation. Par la capture et la détermination de tritons dans les mares forestières, l’enfant comprend l’intérêt de protéger ces espaces servant de lieu de reproduction à des espèces en voie de disparition. Pour aborder le tri des déchets, les enfants vont nourrir chaque jour les habitants du lombri-composteur et comprendre l’intérêt de diminuer le poids de nos poubelles par le recyclage. Des livrets distribués à chaque enfant à la suite de l’animation leur permettront de réinvetir, avec les animateurs du centre, ce qu’ils ont appris. En quoi est-ce une colo apprenante ? ———————————— Les thèmes abordés tels que les traces des animaux, l’approche du cheval, l’éducation à l’environnement vont servir de point de départ à la lecture : recherche documentaire, utilisation des livrets pédagogiques de la mare et des traces et indices de présence. L’éducation au respect de la nature passe aussi par les papiers que l’on jette dans la poubelle et non à côté, les lumières qu’il faut éteindre lorsqu’elles sont inutiles, les litres d’eau qu’on économise à la douche ou en se brossant les dents, la nourriture qu’on évite de gaspilller… Une bibliothèque sera mise à disposition des enfants afin qu’ils puissent avoir un temps de lecture le soir dans leur chambre. Des temps d’échanges sont prévus avec les enfants sur le compte-rendu de leur journée, le ressenti de chacun face à la situation du vivre ensemble, les doléances de tous pour la suite du séjour. Par la diversité des publics inscrits sur le séjour, les enfants vont aussi apprendre le respect de la diversité, l’ouverture à l’autre, et découvrir des nationalités et des cultures différentes de la leur. Par le jeu et l’émerveillement, les enfants vont lire et écrire sans que cela ne leur paraisse une contrainte.

Le tarif de la semaine pour les familles est de 450 euros par enfant.

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

