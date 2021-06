LA VIE DEVANT SOI Les 3T-Théâtres de Châtellerault, 12 octobre 2021-12 octobre 2021, Châtellerault.

LA VIE DEVANT SOI

le mardi 12 octobre à Les 3T-Théâtres de Châtellerault

**Entre théâtre, marionnettes et musique, Simon Delattre adapte le roman majeur de Romain Gary, prix Goncourt en 1975**. Pour ne pas vivre sans amour, il faut choisir soi-même sa famille de coeur. Le lien qui unit Momo, le petit Arabe débrouillard, à Madame Rosa, une vieille femme juive autrefois prostituée, est de ceux qui sont indéfectibles. Du roman de Romain Gary – signé sous le nom d’emprunt d’Émile Ajar –, Simon Delattre a tiré une adaptation théâtrale et musicale qui fait souffler un vent d’espoir. L’altruisme, la solidarité et la générosité sont en effet au centre de cette représentation émouvante, drôle et ludique. Les personnages qui peuplent le récit sont incarnés en scène par une série de marionnettes. Façon de rappeler à chacun qu’il n’est pas vain de prêter l’oreille à l’enfant tendre qui sommeille en nous. D’après La vie devant soi de Romain Gary (Emile Ajar), © Mercure de France, droits théâtre gérés par les Editions Gallimard Mise en scène : Simon Delattre Adaptation et assistanat à la mise en scène : Yann Richard Interprètes : Nicolas Gousseff ,Maia Le Fourn, Tigran Mekhitarian Musique live : Nabila Mekkid (Nina Blue) Scénographie : Tiphaine Monroty assistée de Morgane Bullet Création lumière : Tiphaine Monroty Création son : Tal Agam Construction et accessoirisation du décor : Morgane Bullet, Clément Delattre, Emma Bouvier (stagiaire) Construction des marionnettes : Marion Belot et Anaïs Chapuis Costumes : Frédéric Gigout Adaptation LSF : Yoann Robert Régie générale : Jean-Christophe Planchenault Régie lumière : Jean-Christophe Planchenault et Cloé Libéreau Administration et production : Bérengère Chargé Diffusion : Claire Girod Partenaires et soutiens Production : Rodéo ThéâtreCoproductions : Le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines, CDN-Le Théâtre Jean Arp à Clamart, Le TJP de Strasbourg, CDN d’Alsace, Le Théâtre Massalia à Marseille, Le Pôle arts de la scène Friche de la Belle de Mai, Le Théâtre, scène conventionnée de Laval. Avec la participation artistique du Studio d’Asnières-ESCA Avec le soutien financier de La DRAC Île-de-France, d’ ARCADI Île-de-France et de l’ ADAMI.

Les 3T-Théâtres de Châtellerault 21 Rue Chanoine de Villeneuve, 86104 Châtellerault Châtellerault Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T14:30:00 2021-10-12T16:05:00;2021-10-12T20:30:00 2021-10-12T22:05:00