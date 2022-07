La vie devant soi, 25 avril 2023, .

La vie devant soi



2023-04-25 20:30:00 – 2023-04-25

15 EUR Entre théâtre, marionnettes et musique, cette adaptation du roman de Romain Gary est juste, sensible et incroyablement ludique. Altruisme, solidarité et générosité sont ici placés au centre et font souffler un vent d’espoir sur cette belle histoire.

Sur scène, un délicat jeu de lumières et de diffusion sonore fait apparaître le Belleville des années 70. Momo observe l’existence autour de lui, pas toujours rose. Il a la vie devant lui et se construit une famille de cœur.

Le lien qui l’unit, lui le petit Arabe débrouillard, à Madame Rosa, une vieille femme juive autrefois prostituée, est de ceux qui sont indéfectibles.

Ce spectacle est une plongée dans un univers poétique et sensible, qui nous rappelle qu’il n’est pas vain de prêter l’oreille à l’enfant tendre qui sommeille en nous.

Pour toutes et tous à partir de 14 ans

Durée : 1h35

Matthieu Edet

dernière mise à jour : 2022-07-26 par