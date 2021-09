Bassens Médiathèque de Bassens Bassens, Gironde la Vie devant nous Médiathèque de Bassens Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

la Vie devant nous Médiathèque de Bassens, 10 juin 2022, Bassens. la Vie devant nous

Médiathèque de Bassens, le vendredi 10 juin 2022 à 20:00

Nous avons un point commun : nous avons été enfants. Même les pépés et les mémés ils ont été bébés. Enfants, le monde des adultes nous paraissait bizarroïde. Adultes, notre enfance a le goût d’une madeleine trempée dans un doux café au lait par un matin d’hiver bercé par le crépitement d’un feu de cheminée. Ou pas… Les mille et une choses que nous avons vécues et partagées font de nous la personne que nous sommes aujourd’hui. Nous devenons de grands arbres avec des racines d’enfant. Entre passé et futur, “La Vie devant Nous” est une proposition pour penser le monde d’aujourd’hui avec les enfants d’hier et les adultes de demain.

Sur inscription, Pass sanitaire obligatoire

Spectacle musical par la Compagnie Betty Blues Médiathèque de Bassens rue du 8 mai 1945, 33530 bassens Bassens Gironde

