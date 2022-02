La vie des villages La Loye La Loye Catégories d’évènement: Jura

La Loye Jura La Loye A travers l’évocation d’une partie de la vie de Jean-François, un habitant du village, c’est la période trouble juste après la débâcle de 1939 qui est abordée. En 1940, J-F. B rejoindra les légions volontaires françaises contre le bolchevisme… pascal.bechet278@orange.fr A travers l’évocation d’une partie de la vie de Jean-François, un habitant du village, c’est la période trouble juste après la débâcle de 1939 qui est abordée. En 1940, J-F. B rejoindra les légions volontaires françaises contre le bolchevisme… La Loye

