Musée de la Haute Auvergne, le samedi 14 mai à 18:30

En écho au travail de M.H Lafon au musée de la Haute-Auvergne pour l’exposition temporaire 2022, les élèves de CE1/CE2 de Besserette présentent leur travail d’écriture autour des personnages récurrents des tableaux d’Onslow, en leur inventant des histoires et des relations. Les élèves de la classe de CE1/CE2 de Besserette présentent leur travail Musée de la Haute Auvergne 1 place d’armes, Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Flour Cantal

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T19:00:00

