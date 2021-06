DIALAN SUR CHAÎNE Parking juste avant celui du zoo Dialan sur Chaîne La vie des landes et tourbières Parking juste avant celui du zoo DIALAN SUR CHAÎNE Catégorie d’évènement: Dialan sur Chaîne

Les landes… Ce mot vous inspire ou au contraire vous rend perplexe ? L’espace naturel sensible (ENS) des landes et tourbières de Jurques s’ouvre à vous. Découvrez les vestiges de son histoire, l’adaptation des plantes à ce sol pauvre et les animaux qui y vivent.

(1km/2h) – Niveau 1

Gratuit

L'espace naturel sensible (ENS) des landes et tourbières de Jurques regorge de plantes et animaux étonnants. Venez découvrir ce site peu connu où se cache une plante carnivore, des bruyères, un…

