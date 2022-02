La vie des landes et tourbières Dialan sur Chaîne Dialan sur Chaîne Catégories d’évènement: Calvados

Dialan sur Chaîne

La vie des landes et tourbières Dialan sur Chaîne, 24 août 2022, Dialan sur Chaîne. La vie des landes et tourbières Point de rdv communiqué lors de la réservation Jurques Dialan sur Chaîne

2022-08-24 – 2022-08-24 Point de rdv communiqué lors de la réservation Jurques

Dialan sur Chaîne Calvados Dialan sur Chaîne Les landes et tourbières de Jurques regorgent d’espèces étonnantes : une plante carnivore, des bruyères, un oiseau nocturne aux allures bizarres et bien d’autres encore… Animation grand public, à partir de 8 ans, sur réservation. En partenariat avec le Conseil départemental du Calvados.

(1km/2h) – Niveau 1 Les landes et tourbières de Jurques regorgent d’espèces étonnantes : une plante carnivore, des bruyères, un oiseau nocturne aux allures bizarres et bien d’autres encore… Animation grand public, à partir de 8 ans, sur réservation. En partenariat… Les landes et tourbières de Jurques regorgent d’espèces étonnantes : une plante carnivore, des bruyères, un oiseau nocturne aux allures bizarres et bien d’autres encore… Animation grand public, à partir de 8 ans, sur réservation. En partenariat avec le Conseil départemental du Calvados.

(1km/2h) – Niveau 1 Point de rdv communiqué lors de la réservation Jurques Dialan sur Chaîne

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Dialan sur Chaîne Autres Lieu Dialan sur Chaîne Adresse Point de rdv communiqué lors de la réservation Jurques Ville Dialan sur Chaîne lieuville Point de rdv communiqué lors de la réservation Jurques Dialan sur Chaîne Departement Calvados

Dialan sur Chaîne Dialan sur Chaîne Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dialan-sur-chaine/

La vie des landes et tourbières Dialan sur Chaîne 2022-08-24 was last modified: by La vie des landes et tourbières Dialan sur Chaîne Dialan sur Chaîne 24 août 2022 Calvados DIALAN SUR CHAÎNE

Dialan sur Chaîne Calvados