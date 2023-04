La vie des fourmis à l’Exploradôme Exploradôme Vitry-sur-Seine Catégories d’Évènement: île de France

.Tout public. A partir de 8 ans. payant 8€, Inscription en ligne Obligatoire. Atelier « La vie des fourmis » à l’Exploradôme ! Venez en apprendre davantage sur ces petites bêtes. Atelier d’1h. À partir de 8 ans. En partant de la fourmilière à la fourmi les participant.e.s découvriront : leur organisation en tant qu’insectes sociaux (castes, organisation dans la fourmilière) ainsi que leur anatomie. Exploradôme 18 avenue Henri Barbusse 94400 Vitry-sur-Seine Contact : http://www.exploradome.fr/la-vie-des-fourmis-0 01 43 91 16 20 reservation@exploradome.com https://www.facebook.com/exploradome/ https://www.facebook.com/exploradome/ https://www.helloasso.com/associations/exploradome-savoir-apprendre/evenements/la-vie-des-fourmis-26-04-2

