LA VIE DES ÉTANGS Breuillet – Bruyères-Le-Châtel, 91650 Breuillet, France Breuillet

LA VIE DES ÉTANGS Apprendre à observer et à identifier les insectes et les espèces oiseaux liés aux zones humides. Samedi 1 juin, 12h00 Breuillet – Bruyères-Le-Châtel, 91650 Breuillet, France Tarifs : Adultes & enfants

Lors d’une balade au départ de la gare de BREUILLET – Bruyères-le-Châtel (RER C), nous irons découvrir le bassin de Trévoix et ses habitants.

Les mares, lacs et étangs sont des lieux de vie pour de nombreuses espèces animales et végétales. Nous découvrirons ensemble comment ces espèces se sont adaptées au mode de vie aquatique et comment elles interagissent entre elles.

Vous y apprendrez à observer et à identifier les insectes (libellules et demoiselles…) et les espèces oiseaux liés aux zones humides.

Avant de rentrer, nous partagerons une collation au bord de l’eau

Durée : 2h

Activité organisée par Aurélie – Animatrice/guide nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/la-vie-des-etangs

