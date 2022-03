La vie des Cimetières Aumont Aumont Catégories d’évènement: Aumont

Aumont Jura Aumont EUR Jeudi 14 avril de 12h30 à 13h30 La quiétude des cimetières est un véritable refuge pour la biodiversité. Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale Arbois Poligny Salins, venez découvrir comment valoriser ce lieu, avec respect et naturel ! christine.abt@chaaseurdujura.com +33 3 84 85 19 17 Jeudi 14 avril de 12h30 à 13h30 La quiétude des cimetières est un véritable refuge pour la biodiversité. Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale Arbois Poligny Salins, venez découvrir comment valoriser ce lieu, avec respect et naturel ! Aumont

