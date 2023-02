LA VIE DES AUTRES COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

LA VIE DES AUTRES COMEDIE DE LA ROSERAIE, 8 février 2023, TOULOUSE. LA VIE DES AUTRES COMEDIE DE LA ROSERAIE. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-03-29 20:00. Tarif : 14.0 à 14.0 euros. Quoi de plus intéressant et surprenant que la Vie des Autres ?! Venez nous partager un peu de vous, de votre famille, de vos projets, de vos souvenirs, de vos passions, … et nous créerons ensuite, sous vos yeux, une comédie totalement improvisée avec des personnages qui vous ressemblent ! Spectacle créé et proposé par la troupe toulousaine « Nous C’est les Autres ». LA VIE DES AUTRES EUR14.0 14.0 euros Votre billet est ici COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Haute-Garonne Quoi de plus intéressant et surprenant que la Vie des Autres ?! Venez nous partager un peu de vous, de votre famille, de vos projets, de vos souvenirs, de vos passions, … et nous créerons ensuite, sous vos yeux, une comédie totalement improvisée avec des personnages qui vous ressemblent ! Spectacle créé et proposé par la troupe toulousaine « Nous C’est les Autres ». .2023-03-29. Votre billet est ici

