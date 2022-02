La vie des animaux de la ferme Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

La vie des animaux de la ferme Paris Expo Porte de Versailles, 26 février 2022, Paris. La vie des animaux de la ferme

du samedi 26 février au dimanche 6 mars à Paris Expo Porte de Versailles

Quiz réalisé en présence d’animaux autour du Manuel de Jacquotte, cahier pédagogique sur les animaux de la ferme destiné aux enfants. L’objectif : sensibiliser au bien-être animal par la connaissance préalable des besoins spécifiques des animaux de la ferme. Avec les animateurs de la Ferme pédagogique, des étudiants vétérinaires, et le SNVEL Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T10:30:00 2022-02-26T10:45:00;2022-02-27T10:30:00 2022-02-27T10:45:00;2022-02-28T10:30:00 2022-02-28T10:45:00;2022-03-01T10:30:00 2022-03-01T10:45:00;2022-03-02T10:30:00 2022-03-02T10:45:00;2022-03-03T10:30:00 2022-03-03T10:45:00;2022-03-04T10:30:00 2022-03-04T10:45:00;2022-03-05T10:30:00 2022-03-05T10:45:00;2022-03-06T10:30:00 2022-03-06T10:45:00

