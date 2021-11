Hauts de Bienne Hauts de Bienne 39400, Hauts de Bienne La vie des abeilles à Morez Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: 39400

Hauts de Bienne 39400 Hauts de Bienne EUR Stéphane Franc, apiculteur en charge des ruches implantées à Morez, vous expliquera

la vie des abeilles. Vous serez surpris par leur très remarquable organisation.

Cette conférence coïncide avec la période de mise en pot de la récolte 2021

et la vente du Miel de Morez ! Le miel nouveau est arrivé !

Organisation : Commune des Hauts de Bienne Place Jean Jaurès Mairie de Morez – Salle d’honneur Hauts de Bienne

Lieu Hauts de Bienne Adresse Place Jean Jaurès Mairie de Morez - Salle d'honneur