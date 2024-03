La vie de ma mère Théâtre du Square Loos, mardi 2 avril 2024.

La vie de ma mère Pierre, 33 ans, fleuriste à succès, voit sa vie basculer lorsque sa mère, Judith, fantasque et excessive, débarque dans sa vie après deux ans sans se voir. Mardi 2 avril, 19h00 Théâtre du Square

Pierre, 33 ans, fleuriste à succès, voit sa vie basculer lorsque sa mère, Judith, fantasque et excessive, débarque dans sa vie après deux ans sans se voir. Pierre n’a qu’une idée, reprendre le cours normal de sa vie, mais rien ne se passe comme prévu. Leurs retrouvailles, aussi inattendues qu’explosives, vont transformer Pierre et Judith à jamais.

Théâtre du Square square Monnet 59120 Loos

Agnès Jaoui

Cinéligue Hauts-de-France