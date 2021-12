La Vie de Galilée Salle Coppélia, 7 avril 2022, La Flèche.

La Vie de Galilée

Salle Coppélia, le jeudi 7 avril 2022 à 20:30

La vie de Galilée, écrite par Bertolt Brecht pendant la seconde guerre mondiale, traite avec humour et férocité des questions de la responsabilité des sciences et des scientifiques face aux pouvoirs en place. En suivant la figure et l’histoire de Galilée nous reviendrons sur ce moment décisif de notre humanité où nous avons compris que la Terre tournait autour du soleil. Si Galilée a boulversé l’histoire humaine, il n’en reste pas moins un personnage très étonnant. Loin de l’idée générale du chercheur reclus et solitaire, il fut un bon vivant. Amateur de vin, de chair, orateur prolixe et irrévérencieux, insolent, orgueilleux, généreux, amical ; hors normes. Il n’hésita pas à s’attaquer à l’Eglise alors même que celle-ci était sur la défensive. Et c’est d’ailleurs son insolence qui le sauva parfois.

Tarifs : Plein – 15€ / Réduit – 12€ / Adhérent – 9€ / Très réduit : 7€

par le Collectif Pampa

Salle Coppélia 72200 La Flèche La Flèche Sarthe



