Le château médiéval est l’un des emblèmes majeurs du Moyen Âge. Forteresse imprenable, surplombant le paysage, cette représentation idéale a été façonnée par les enlumineurs aux 14e-15e siècles et alimente, depuis son apparition vers l’an mil, un imaginaire populaire foisonnant. Cette image est pourtant très éloignée de la vérité historique et ne reflète pas la complexité et la richesse de cette construction. Motte castrale en bois, maison-forte ou fortification de pierres… Il n’existe pas un château-type mais une multitude de châteaux. Leur définition est à trouver dans les fonctions qu’ils matérialisent : résidence privée de l’aristocratie locale, organe de gestion administrative, judiciaire, économique du territoire et outil défensif. Les découvertes archéologiques et recherches historiques sur les habitats seigneuriaux situés entre la Scarpe et l’Escaut permettront de régionaliser les thématiques tout au long du parcours.

