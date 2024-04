LA VIE D’ARTISTE CHÂTEAU DU HAUT BOUFFEY – THALIE Bernay, dimanche 14 juillet 2024.

LA VIE D’ARTISTE Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 14 – 20 juillet CHÂTEAU DU HAUT BOUFFEY – THALIE 645

Début : 2024-07-14T09:30:00+02:00 – 2024-07-14T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-20T00:00:00+02:00 – 2024-07-20T17:30:00+02:00

Textes modernes et drôles en théâtre, musiques actuelles et pop en chant, chorégraphies et variations en danse classique ou modern-jazz, techniques au crayon ou au pinceau en dessin.

Pendant au minimum une demi-journée par jour et par inscrit, les intervenants auront à coeur de transmettre les techniques et secrets dans chaque discipline : respiration et diction pour le théâtre, barre et milieu pour la danse, justesse des notes et apprentissage au micro pour le chant, proportions et précision du trait en dessin.

Autres activités : animations sportives, de détente ou de loisirs, piscine, grands jeux à thèmes, balades, olympiades… ainsi qu’une veillée à thème chaque soir.

CHÂTEAU DU HAUT BOUFFEY – THALIE 27300 BERNAY Bernay 27300 Eure Normandie

