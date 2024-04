La vie dans une goutte d’eau Rue de Tariec Saint-Pabu, vendredi 19 avril 2024.

Curieux de savoir à quoi ressemble le plancton végétal ou animal ? Venez plonger dans un échantillon d’eau de mer pour découvrir la multitude de trésors qu’elle renferme. Une vie microscopique invisible à l’œil nu qui s’offre à vous, grâce aux microscopes et aux outils 3D. Une expérience unique à ne pas manquer, accessible sur réservation pour les aventuriers de 7 ans et plus.

Dès 7 ans.

Prévoir un maillot et une serviette, pour ceux qui veulent s’essayer à un prélèvement en eau de mer, si le temps le permet.

Sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 10:00:00

fin : 2024-04-19 12:00:00

Rue de Tariec Korn ar Gazel

Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne contact@maisondesabers.fr

