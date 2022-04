la vie dans un village du Landais au XIXe siècle musée André voulgre, 15 avril 2022, Mussidan.

musée André voulgre, le vendredi 15 avril à 18:00

Dans le cadre de la saison culturelle et patrimoniale du musée André Voulgre, Les Amis du musée et la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord vous proposent la conférence de Michel Feynie, docteur en anthropologie, « La vie dans un village du Landais au XIXème siècle » le vendredi 15 avril à 18h. A partir des archives et de témoignages, Michel Feynie s’est attaché à reconstruire la vie dans un village du Landais, Saint Géraud de Corps, au XIXe s. Il se penche sur les multiples activités, les métiers et leurs évolutions dans cette communauté villageoise représentative aussi bien du Landais que du reste des plateaux de la vallée de l’Isle : le charbonnier, le forgeron/maréchal-ferrant/charron, l’instituteur, le meunier/boulanger, le vétérinaire empirique et le cultivateur. La conférence laissera ensuite la place à des échanges avec le public. Entrée gratuite.

Conférence gratuite

musée André voulgre 2 rue Raoul Grassin 24400 Mussidan Mussidan Dordogne



2022-04-15T18:00:00 2022-04-15T20:00:00