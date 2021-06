La vie chantée des Compagnons du Tour de France Musée de la Seine-et-Marne, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Saint-Cyr-sur-Morin.

La vie chantée des Compagnons du Tour de France

Musée de la Seine-et-Marne, le dimanche 4 juillet à 15:00

Les chansons font partie du patrimoine immatériel du compagnonnage. Elles scandent la vie communautaire et permettent d’exprimer ce qui n’est pas toujours facile à dire: le paysage intérieur des sentiments, les valeurs auxquelles on tient, les désirs qui nous tiraillent, les regrets et les fiertés qui nous traversent. Alternant chants et discours, « La vie chantée des compagnons du Tour de France » sera l’occasion d’un échange inédit entre des compagnons chanteurs sous la direction musicale de Gilles Secq (Conservatoire d’Arras) et Nicolas Adell (Université de Toulouse – Jean Jaurès), ethnologue des sociétés compagnonniques.

Sur réservation, dans la limite des places disponibles. Droit d’entrée au musée (de 0 à 5€). Port du masque obligatoire

Musée de la Seine-et-Marne 77750 Saint-Cyr-sur-Morin – 17, avenue de La Ferté-sous-Jouarre Saint-Cyr-sur-Morin Seine-et-Marne



