LA VIE C’EST CE QUI VOUS ARRIVE PENDANT QUE VOUS RÊVIEZ DE FAIRE AUTRE CHOSE THEATRE DU CHIEN BLANC Toulouse, jeudi 25 avril 2024.

S’arrêter seul sur une route du Montana. Faire une pause dans un vieux fastfood. Être invité à un barbecue autour d’armes à feu…Des fragments de vie made in US, le tout entre dialogues à la Tarantino, et envolées à la Kerouac.

Derrière l’humour et le détachement, la violence et l’implosion ne sont jamais loin dans les textes de Shepard. Ces moments où tout peut basculer sont rassemblés dans ce spectacle où le théâtre côtoie le cinéma et le concert live. 16.816.8 16.8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 20:30:00

fin : 2024-04-25 21:50:00

THEATRE DU CHIEN BLANC 26 Rue du Général Jean Compans

Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

