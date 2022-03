La Vie, c’est ce qui vous arrive pendant que vous rêviez de faire autre chose Théâtre du Grand Rond Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

La Vie, c’est ce qui vous arrive pendant que vous rêviez de faire autre chose Théâtre du Grand Rond, 29 mars 2022, Toulouse. La Vie, c’est ce qui vous arrive pendant que vous rêviez de faire autre chose

Théâtre du Grand Rond, le mardi 29 mars à 21:00

### Focus Sam Shepard **Dans le cadre de la [Trilogie Shepard de la Compagnie Saguaro](http://www.grand-rond.org/index.php/grandrond/spectacle?Number=2142).** Cinq nouvelles de Sam Shepard prennent vie et nous embarquent au coeur de l’Amérique sur un plateau de guitare et de voix pour un road trip ciné-musico-littéraire enivrant. Le sens de la vie, le couple, la famille, la mort, l’alcool… abordés au coeur de l’Amérique profonde avec poésie et humour. ### Plus d’infos [Site web du Théâtre du Grand](http://www.grand-rond.org/) ![]() ### Infos pratiques Le 29 mars à 21h Durée : 1h20

13€ / 9€ / 6€ / Carnet Pleins Feux

Culture Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T21:00:00 2022-03-29T22:20:00

