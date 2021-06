Le ViganLe Vigan Le Vigan Le Vigan Gard, Le Vigan La vie au temps des premiers hommes et coucher de soleil Le Vigan Le Vigan Le ViganLe Vigan Catégories d’évènement: Gard

Le Vigan

La vie au temps des premiers hommes et coucher de soleil Le Vigan Le Vigan, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Le ViganLe Vigan. La vie au temps des premiers hommes et coucher de soleil 2021-07-15 – 2021-07-15

Le Vigan Gard Le Vigan Gard Le Vigan 17h-22h Visite du Musée Cévenol suivie d’une randonnée Sur le Causses avec un coucher de soleil à la clé. Lieu de Rdv communiqué à l’inscription. Enfants à partir de 7 ans .Sortie non accessible aux personnes à mobilité réduite. Réservation obligatoire. grainedejade@hotmail.fr +33 0608863890 17h-22h Visite du Musée Cévenol suivie d’une randonnée Sur le Causses avec un coucher de soleil à la clé. Lieu de Rdv communiqué à l’inscription. Enfants à partir de 7 ans .Sortie non accessible aux personnes à mobilité réduite. Réservation obligatoire.

Détails Catégories d’évènement: Gard, Le Vigan Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Vigan Le Vigan Adresse Ville Le ViganLe Vigan