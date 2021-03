Barr Le jardin des Artistes en Herbe Barr, Bas-Rhin La vie au jardin Le jardin des Artistes en Herbe Barr Catégories d’évènement: Barr

Bas-Rhin

La vie au jardin Le jardin des Artistes en Herbe, 5 juin 2021-5 juin 2021, Barr. La vie au jardin

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Le jardin des Artistes en Herbe

L’association « Nature et Vie de Barr » présente la richesse de la faune de ce jardin naturel, vie dans et autour de la mare, vie dans et sur les arbres, les haies, la prairie…. toutes les observations et découvertes possible d’un habitat naturel. Présentation de la faune du jardin. Le jardin des Artistes en Herbe 34, rue du Général Vandenberg, 67140 Barr, Bas-Rhin, Grand Est Barr Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T18:30:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Barr, Bas-Rhin Autres Lieu Le jardin des Artistes en Herbe Adresse 34, rue du Général Vandenberg, 67140 Barr, Bas-Rhin, Grand Est Ville Barr