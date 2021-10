La vie au grand air ! Centre de vacances Landersen, 31 octobre 2021, Sondernach.

du dimanche 31 octobre au vendredi 5 novembre à Centre de vacances Landersen

La vie au grand air ! Pour que des enfants et des jeunes du quartier de Cronenbourg ne demeurent pas confinés dans l’étroitesse de leur cadre quotidien, l’association Les Disciples a choisi de leur proposer des vacances pour se retrouver dans un ailleurs qui doit leur permettre de respirer un autre air que celui, parfois vicié, de leur jour-après-jour. En cette période automnale, nous souhaitons réitérer une expérience estivale qui a enrichi l’ensemble des participants lors des vacances estivales. Qui plus est, notre proposition va en direction d’un groupe à majorité de filles pour lesquelles un séjour dans les Vosges peut être, au-delà d’un simple dépaysement, une occasion privilégiée de partages en tous genres. Ce séjour se déroulera du 31 octobre au 5 novembre 2021 au Centre de vacances Landersen. Les objectifs poursuivis sont les suivants : – Être à l’écoute et accompagner les parcours scolaires ; – Profiter de la vie au grand air à travers des sorties quotidiennes ; – Sensibiliser à la nature environnante ; – Partager des expériences de la vie quotidienne autour de l’école, de la famille, des loisirs… ; – Vivre ensemble à travers le respect mutuel et la participation aux tâches quotidiennes. Le séjour doit permettre à l’ensemble des participants de prendre non seulement du recul et de la hauteur par rapport à leur quotidien mais par la même, de la … profondeur !

Sur inscription ; 480€ avant aides

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre de vacances Landersen 4 route du Petit Ballon SONDERNACH 68380 Sondernach Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

