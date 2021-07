LA VIE AU CHATEAU Château du Bosc Féré, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Le Thuit-de-l'Oison.

du dimanche 18 juillet au samedi 24 juillet à Château du Bosc Féré

**Au fil de l’eau** : découvertes de la mare, de ses petits animaux, de la pêche, de la maison de l’eau, atelier autour de l’eau, moyen de propulsion : fabrication de bateau à aube, fusée à eau… **Les secrets de la forê**t : fabrication de mangeoires, nichoirs ou hôtels à insectes. Veillée dans la forêt pour écouter les animaux nocturnes. La ferme et ses animaux. **La vie au château** : 2 séances d’équitation au centre équestre, tournois et grands jeux dans le parc du château. Ateliers autour de l’eau (maison de l’eau et mare pédagogique) et de la forêt (construction de cabane). **Course d’orientation** **Atelier de communication** (blog) **Autres activités** : veillées, grands jeux, peinture, baignade dans la piscine du château.

public Londais et Orivalais prioritaire, 444 € par enfant / Quotients familiaux applicables et paiement échelonné possible

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Château du Bosc Féré Rue Guy de Maupassant 27370 Le Thuit de L’Oison Le Thuit-de-l’Oison Le Thuit-Signol Eure



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T16:00:00 2021-07-18T23:59:00;2021-07-19T00:00:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T00:00:00 2021-07-20T23:59:00;2021-07-21T00:00:00 2021-07-21T23:59:00;2021-07-22T00:00:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T00:00:00 2021-07-23T23:59:00;2021-07-24T00:00:00 2021-07-24T11:00:00