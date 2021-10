Nantes Théâtre Francine Vasse Loire-Atlantique, Nantes La vie au bout du fil – ThéâtreRit Théâtre Francine Vasse Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La vie au bout du fil – ThéâtreRit
Théâtre Francine Vasse, 7 mai 2022, Nantes.

Horaire : 20:30 22:10

Gratuit : non ADULTES 12 € / SCOLAIRES ET ÉTUDIANTS : 8 € RÉSERVATION : www.letheatrerit.fr Renseignements : letheatrerit@orange.fr – 06 59 54 45 28 Tout Public Les années 20. Le téléphone vient d’être installé chez les Granier et révolutionne leur quotidien. Il devient vite un intrus pour certains, une nécessité pour d’autres ! Une chose est sûre, il modifie les comportements ! Il est le cœur et le garant d’un secret. En accompagnant Clarisse Granier et son féminisme chevillé au corps, ce spectacle suit l’évolution du téléphone jusqu’aux années 80 et son implication dans cette saga familiale. Personnage à part entière, il sème des quiproquos, délivre des vérités et provoque des coups de théâtre. Théâtre Francine Vasse adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 0981947743 https://www.leslaboratoiresvivants.com/contenu/la-vie-au-bout-du-fil/

