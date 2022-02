La vie aquatique Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire

La vie aquatique Saint-Lunaire, 13 juillet 2022, Saint-Lunaire. La vie aquatique Rue des Douets Lavoir de Saint-Lunaire Saint-Lunaire

2022-07-13 – 2022-07-13 Rue des Douets Lavoir de Saint-Lunaire

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Au cœur de la vallée de L’amitié à Saint-Lunaire, la rivière et la mare sont des lieux méconnus des visiteurs… Ces espaces nous révèlent, néanmoins, une vie bien cachée que nous tâcherons de découvrir ensemble. Une microfaune qui patiente doucement le temps de grandir pour certains, de se nourrir pour d’autres ou de s’envoler pour quelques-uns. Tarifs : adulte 6€, enfant 3€. Inscription obligatoire par mail du lundi au vendredi. L’association se réserve le droit d’annuler ou reporter la sortie en fonction de la météo ou du nombre de participants. 12 enfants maximum accompagnés des parents à partir de 6 ans pour 2h d’activité. Mercredi 13 juillet 2022 – 10h – Lavoir de Saint-Lunaire Au cœur de la vallée de L’amitié à Saint-Lunaire, la rivière et la mare sont des lieux méconnus des visiteurs… Ces espaces nous révèlent, néanmoins, une vie bien cachée que nous tâcherons de découvrir ensemble. Une microfaune qui patiente doucement le temps de grandir pour certains, de se nourrir pour d’autres ou de s’envoler pour quelques-uns. Tarifs : adulte 6€, enfant 3€. Inscription obligatoire par mail du lundi au vendredi. L’association se réserve le droit d’annuler ou reporter la sortie en fonction de la météo ou du nombre de participants. 12 enfants maximum accompagnés des parents à partir de 6 ans pour 2h d’activité. Mercredi 13 juillet 2022 – 10h – Lavoir de Saint-Lunaire Rue des Douets Lavoir de Saint-Lunaire Saint-Lunaire

dernière mise à jour : 2022-01-06 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Autres Lieu Saint-Lunaire Adresse Rue des Douets Lavoir de Saint-Lunaire Ville Saint-Lunaire lieuville Rue des Douets Lavoir de Saint-Lunaire Saint-Lunaire Departement Ille-et-Vilaine

La vie aquatique Saint-Lunaire 2022-07-13 was last modified: by La vie aquatique Saint-Lunaire Saint-Lunaire 13 juillet 2022 ille-et-vilaine Saint-Lunaire

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine