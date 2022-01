La vie animée de Nina W. Brest, 6 mai 2022, Brest.

La vie animée de Nina W. La Maison du théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest

2022-05-06 17:00:00 – 2022-05-07 La Maison du théâtre 12 Rue Claude Goasdoué

Brest Finistère

Théâtre d’images et marionnettes – dès 7 ans

Après le succès de Filles et soie (créé en 2016 à La Maison du Théâtre avant plus de 300 représentations), Séverine Coulon est de retour avec sa nouvelle création inspirée de la vie de Nina Wolmark, artiste ayant imaginé quelques-uns des dessins animés les plus célèbres des années 80.

Les Mondes engloutis, Ulysse 31, Rahan… Autant de séries animées qui ont bercé toute une génération de jeunes téléspectateurs. On le sait peu mais à l’origine de ces programmes se trouve une femme, Nina Wolmark, scénariste et adaptatrice née en 1941 en Biélorussie. C’est l’histoire et le parcours de cette créatrice enthousiaste et talentueuse que retrace ce spectacle haut en couleurs mêlant jeu, marionnettes, musique et machineries. Véritable hymne au pouvoir de l’imagination, La Vie Animée de Nina W. embarque le public dans une grande épopée empreinte de poésie et de culture pop.

Compagnie Les Bas-bleus (Hennebont, 56)

SAMEDI 7 MAI 17h

REPRÉSENTATION EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE (LSF) AVEC L’ASSOCIATION ACCÈS CULTURE.

VENDREDI 6 MAI 14h30 – réservations uniquement par téléphone au 02 98 47 33 42

LE STELLA

1h / 8 €

+33 2 98 47 33 42 https://www.lamaisondutheatre.com/brest-finistere_la-saison__fiche_383_La+vie+anim%C3%A9e+de+Nina+W..htm

dernière mise à jour : 2022-01-15 par