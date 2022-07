La vie animée de Nina W, 14 avril 2023, .

La vie animée de Nina W



2023-04-14 – 2023-04-14

8 Cie Les bas Bleus

Nina Wolmark est entre autres la scénariste des dessins animés Ulysse 31 et Les Mondes engloutis et l’adaptatrice de Rahan, Fils des Âges Farouches. Ces séries, les premières à voir le jour en France sont devenues cultes et furent adaptées dans le monde entier. Ce spectacle s’inspire librement du parcours de Nina, née pendant la seconde guerre mondiale quelque part en Biélorussie, ses parents fuyant leur ville natale Varsovie, quelque mois avant la construction du ghetto. Nina va survivre et créer pour exister. La vie animée de Nina W pose des questions essentielles sur notre rapport au monde. Que fait-on aujourd’hui du potentiel créatif et imaginatif de chacun, de notre capacité incroyable et spécifique à inventer? A-t-on désormais d’autres choix que de rêver et ré-inventer le monde? Née au pire endroit au pire moment, elle fera rêver des millions d’enfants à travers le monde avec ses dessins animés.

