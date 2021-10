Laval Le Théâtre Laval, Mayenne La Vie Animée de Nina W. · Cie Les bas-bleus Le Théâtre Laval Catégories d’évènement: Laval

le samedi 20 novembre à 17:00

Son nom vous dit-il quelque chose ? Ceux qui ont grandi dans les années 80 ne peuvent ignorer les dessins animés cultes dont elle fut scénariste (Ulysse 31 et Les Mondes engloutis) ou adaptatrice (Rahan, Fils des âges farouches). S’inspirant librement de son parcours de vie et de leurs rencontres, l’artiste Séverine Coulon tire les fils de ce destin étonnant dans une grande épopée peuplée de machineries et de marionnettes. Des premières années à Varsovie durant la Seconde Guerre mondiale à l’explosion de couleurs pop de la décennie 80, ce théâtre d’objets et de marionnettes, constamment inventif, ouvre une malle magique sur un imaginaire enchanteur.

8€ · 6€

Une femme qui a fait rêver des millions d'enfants : Nina Wolmark.

2021-11-20T17:00:00 2021-11-20T18:00:00

