LA VIE À VENIR de l’art contemporain à l’Institut culturel bulgare Institut culturel bulgare Paris, jeudi 1 février 2024.

LA VIE À VENIR de l’art contemporain à l’Institut culturel bulgare Du 1er février au 14 mars, l’Institut culturel bulgare vous invite à découvrir l’œuvre de jeune artiste bulgare Lyuben Petrov. Découvrez l’univers de ce peintre contemporain. Entrée gratuite. Jeudi 1 février, 18h30 Institut culturel bulgare

Le vernissage de la nouvelle exposition de cette année à la Galerie de l’Institut culturel bulgare à Paris, « La vie à venir » de l’artiste contemporain bulgare Lyuben Petrov, aura lieu le 1er février, de 18h30 à 21h au 28 rue la Boétie 75008 Paris.

Lyuben Petrov travaille dans le domaine de la peinture figurative. Il est né en 1984 à Bourgas, en Bulgarie. Il commence sa formation à l’Académie des Beaux Arts de Sofia, dans la spécialité « Fresque » avant de s’installer à Brno, en République Tchèque où il vit et travaille aujourd’hui.

Petrov définit son style comme « du réalisme expressif » et ses œuvres sont marquées par la force de l’image et par une coloration vigoureuse. Il s’inspire de la mythologie, la pop culture et la satire sociale contemporaine.

« La vie à venir » est sa première exposition individuelle à Paris. « La vie à venir » est un récit en dehors du temps, entre passé et futur.

L’auteur explore les liens invisibles entre le jour présent, ses thèmes et symboles et le futur que nous créons ici et maintenant. L’écologie, l’égalité, les traumatismes de l’isolation et les les relations humaines sont ses sujets de prédilection. Il s’intéresse de l’opposition entre le laid et le beau en tant que catégories philosophiques.

L’exposition inclut 20 œuvres, créant un espace rempli de personnages rocambolesques forts et omniprésents tout en étant fragiles, sensibles, uniques dans leurs élans de survie. Chacun face à son apocalypse personnel. Ce sont des superhéros d’une vie à venir.

En été 2023, les œuvres de Lyuben Petrov ont été exposées à la Galerie nationale de Sofia, au Musée d’art contemporain

L’entrée est libre !

Institut culturel bulgare 28 rue de la Boétie, Paris Paris 75008 Paris Île-de-France

