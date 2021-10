La Baule-Escoublac Lieu non detérminé La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique La vie à marée basse Lieu non detérminé La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

La vie à marée basse Lieu non detérminé, 5 novembre 2021, La Baule-Escoublac. La vie à marée basse

Lieu non detérminé, le vendredi 5 novembre à 10:00

Lors de cette marée basse, nous irons dans la baie de la Baule sur l’estran sableux à la découverte d’une vie surprenante. Tout en s’initiant aux bonnes pratiques de pêche à pied, palourde, coque, crabe nous livreront leurs secrets. Plongez dans leur vie, loin d’être un long fleuve tranquille ! **Venir avec des bottes…** Inscription : 02 40 91 68 68 ou 02 40 66 85 01 [http://www.parc-naturel-briere.com/fr/tourisme/agenda](https://mibc-fr-05.mailinblack.com/securelink/?key=eyJ1cmwiOiJodHRwOi8vd3d3LnBhcmMtbmF0dXJlbC1icmllcmUuY29tL2ZyL3RvdXJpc21lL2FnZW5kYSIsImxhbmciOiJGUiIsInRva2VuIjoiZ0FBQUFBQmhiOTJDUXZFdXRjM1MydzVtWmZDV1FsZUVMbE5GeTlQa3kyZkptNWZmUWNNY0Z6RUdReTFxSmJMMC1vbzNtN2R1X3dFZ1N3TTlIMjR5Q0FpcDdfYkJQQlZ3WjIzcFllQ19sR2NPWlE2UTZOOTdESFNmV2xkNXp2MXJ6QWQ3Yktwal9rRGFkcGJENGtkMjRxM0NINTlGM1RnSEZISjYxOXhhYzI2NjQxNHNSRk5fb0l3R29PS09yTnNvWDF3aTV6dGpKRG5KRWVPaE9NTEZ4YUxIb25DaDg3QUd5YXFMNDJlN2hJLTZJbXJLU2Vjb1pqemV3c3A2SFBsVFI2VmdGdjNpdHBZdHpLTHNxSmZjTmVWMlZXSEo0MkV4SVlLVTJjOG9yUEVXWW4wUUcwNjdtYnRnZVZkUmNFNHgtYlpGYlpvblZ4VTYifQ==) Lors de cette marée basse, nous irons dans la baie de la Baule sur l’estran sableux à la découverte d’une vie surprenante. Tout en s’initiant aux bonnes pratiques de pêche à pied, palourde, coque,… Lieu non detérminé La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T10:00:00 2021-11-05T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Lieu Lieu non detérminé Adresse La Baule-Escoublac Ville La Baule-Escoublac lieuville Lieu non detérminé La Baule-Escoublac