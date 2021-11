La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac 44500, La Baule-Escoublac LA VIE À MARÉE BASSE La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: 44500

Venir avec des bottes… Inscription : 02 40 91 68 68 ou 02 40 66 85 01 Les Rendez-vous du Parc contact@cpie-loireoceane.com +33 2 40 45 35 96 http://www.cpie-loireoceane.com/ Lors de cette marée basse, nous irons dans la baie de la Baule sur l’estran sableux à la découverte d’une vie surprenante. Tout en s’initiant aux bonnes pratiques de pêche à pied, palourde, coque, crabe nous livreront leurs secrets. Plongez dans leur vie, loin d’être un long fleuve tranquille !

