44350 Guerande, le mercredi 27 avril à 09:00

Lorsque la mer se retire, un monde nouveau s’offre à nos yeux ! Si l’estran sableux parait peu peuplé au premier abord, ne vous y trompez pas ! Une grande diversité d’espèces s’y cachent. Ensemble, explorons le sable. Venez apprendre à reconnaître ces petits habitants et découvrez leur façon de vivre. Puis la marée nous poussera sur la plage où la mer dépose parfois des trésors. Enfilez vos bottes, on part à l’aventure ! Public familial.

Lorsque la mer se retire, un monde nouveau s'offre à nos yeux ! Si l'estran sableux parait peu peuplé au premier abord, ne vous y trompez pas ! Une grande diversité d'espèces s'y cachent. Ensemble…

2022-04-27T09:00:00 2022-04-27T11:00:00

