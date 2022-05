LA VIE A LA FERME – 4/5 ans le logis du pin, 17 juillet 2022, La Martre.

LA VIE A LA FERME – 4/5 ans

du dimanche 17 juillet au samedi 23 juillet à le logis du pin

Les animaux de la ferme du Logis t’attendent avec impatience et feront ton bonheur. Caresses, tendresse et câlins seront au RDV. PROGRAMME détaillé sur [www.odelevasion.fr](http://www.odelevasion.fr) 4 demi-journées durant lesquelles les enfants participent à plusieurs ateliers. NOURRISSAGE DES ANIMAUX et DISTRIBUTION DES BIBERONS ENTRETIEN DES HABITATS TRAITE DES CHEVRES FABRICATION DU FROMAGE/DU BEURRE Et au choix : ils entretiennent le jardin, cueillent les fruits et légumes ou participent à des activités de Land Art et des Jeux Sensitifs ACTIVITES SUR LE CENTRE : jeux musicaux, land’art, jeux sensitifs, contes, chants, veillées… Transport : les arrivées et départs des séjours s’effectuent en bus de tourisme jusqu’au centre de vacances de la Martre ou de Vars et auront lieux au départ de plusieurs villes du Var. Pour les activités prévues durant le séjour, en dehors des activités accessibles à pied ou à vélo, les déplacements se font en bus ou minibus. Accompagnants 1 directeur + 1 animateur pour 8 enfants. Hébergement : selon la période, hébergement en tentes de 6 places avec lits (sauf pour les séjours 4/5 ans) ou dans le bâtiment ‘La Clairière’. Ce dernier comprend 104 couchages et se compose de chambres de 5 à 8 lits avec rangement et éclairage, sanitaires collectifs et douches individuelles. Des chambres animateurs/trices se trouvent à proximité pour encadrer les groupes d’enfants. Linge de lit fourni.

619 €

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

le logis du pin la martre La Martre Var



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-17T08:00:00 2022-07-17T23:59:00;2022-07-18T00:00:00 2022-07-18T23:59:00;2022-07-19T00:00:00 2022-07-19T23:59:00;2022-07-20T00:00:00 2022-07-20T23:59:00;2022-07-21T00:00:00 2022-07-21T23:59:00;2022-07-22T00:00:00 2022-07-22T23:59:00;2022-07-23T00:00:00 2022-07-23T17:00:00