Tours Bureau Information Jeunesse D'Indre et Loire Indre-et-Loire, Tours La vidéo d’interview Bureau Information Jeunesse D’Indre et Loire Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

La vidéo d’interview Bureau Information Jeunesse D’Indre et Loire, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Tours. La vidéo d’interview

Bureau Information Jeunesse D’Indre et Loire, le vendredi 2 juillet à 18:00

Je vous propose de participer à l’atelier d’apprentissage de la photographie au côté de Simon Pastor. Il aura pour thème l’apprentissage de la vidéo d’interview au BIJ. N’hésitez pas à me recontacter pour plus d’infos ! 0247646913 Thibault

Entrée libre

La vidéo d’interview Bureau Information Jeunesse D’Indre et Loire 57 avenue de Grammont, 37000 TOURS Tours Grammont Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T18:00:00 2021-07-02T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Étiquettes évènement : Autres Lieu Bureau Information Jeunesse D'Indre et Loire Adresse 57 avenue de Grammont, 37000 TOURS Ville Tours lieuville Bureau Information Jeunesse D'Indre et Loire Tours