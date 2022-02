La vida es bella Cluny, 29 décembre 2022, Cluny.

La vida es bella Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny

2022-12-29 20:30:00 – 2022-04-01 22:00:00 Théâtre Les Arts Place du Marché

Cluny Saône-et-Loire

D’un côté la voix de Paco Ibanez, souvenir lointain de la découverte de cette poésie espagnole, ancienne et moderne, tendre et violente.

De l’autre côté notre quotidien d’interprètes des musiques de la renaissance.

{Todzs estascosas habia un avez…}

Très vite l’envie est venue de se glisser entre ces mots et ces mélodies, les jouer, les siffler, y déposer un petit grain de sel et voir (entendre !) où cela allait nous conduire.

{Cuando yo sonaba un mundo al revès}

Et puisque l’on s’autorise à rêver un monde à l’envers la musique du siècle d’or espagnol côtoie les poésies du XXème siècle et les mélodies de Paco Ibanez s’imprègnent des timbres des instruments.

https://www.billetweb.fr/la-vida-es-bella

D’un côté la voix de Paco Ibanez, souvenir lointain de la découverte de cette poésie espagnole, ancienne et moderne, tendre et violente.

De l’autre côté notre quotidien d’interprètes des musiques de la renaissance.

{Todzs estascosas habia un avez…}

Très vite l’envie est venue de se glisser entre ces mots et ces mélodies, les jouer, les siffler, y déposer un petit grain de sel et voir (entendre !) où cela allait nous conduire.

{Cuando yo sonaba un mundo al revès}

Et puisque l’on s’autorise à rêver un monde à l’envers la musique du siècle d’or espagnol côtoie les poésies du XXème siècle et les mélodies de Paco Ibanez s’imprègnent des timbres des instruments.

Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny

dernière mise à jour : 2022-01-03 par