“La victoire en pleurant. Alias Caracalla 1943-1946” Les Abattoirs, 24 mars 2022, Toulouse.

Les Abattoirs, le jeudi 24 mars à 18:30

### Conférence par Bénédicte Chaignon-Vergez, historienne **Daniel Cordier, La victoire en pleurant. Alias Caracalla 1943-1946** Daniel Cordier (1920-2020) a eu plusieurs vies : galeriste, collectionneur, globe-trotter, historien, engagé volontaire dans la France libre du général de Gaulle, secrétaire de Jean Moulin dans la Résistance. La publication de ses Mémoires a suscité la sympathie et l’émotion du public découvrant le parcours de ce “soldat de la liberté”, comme il aimait à se définir. Les lecteurs d’Alias Caracalla vont retrouver dans La Victoire en pleurant, le deuxième volume de ses souvenirs couvrant les années 1943-1946, le même bagarreur épris d’idéal et de sacrifice, le même témoin candide mais scrupuleux de la grande histoire, le même jeune homme sensible avide d’art et de culture, le même timide trop fier pour ne pas souffrir de ses faiblesses, le même ami fidèle multipliant les rencontres avec des êtres d’exception, dont Jean-Paul Sartre ou Albert Camus. Entre sa seconde évasion de France et sa participation à la préparation du Débarquement en Normandie, il va aussi faire, suite aux conseils de Jean Moulin, une découverte qui, une fois encore, va changer sa vie : le musée du Prado à Madrid… Cette conférence propose de retracer en images le parcours émouvant et étonnant du jeune Daniel Cordier qui, interrogé sur les risques pris et les dangers encourus, répondit : “Je n’ai pas commis d’autres exploits que celui de rester libre”. Docteur en histoire de Sciences Po Paris, Bénédicte Vergez-Chaignon est une spécialiste de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale en France et a publié une quinzaine d’ouvrages. Elle a travaillé pendant dix ans avec Daniel Cordier à sa monumentale biographie de Jean Moulin (L’Inconnu du Panthéon et La République des catacombes). Elle est l’éditrice de La Victoire en pleurant, la suite d’Alias Caracalla parue après la disparition de Daniel Cordier dans la Collection Témoins des éditions Gallimard. ### Plus d’infos [Site des Abattoirs ](https://www.lesabattoirs.org/evenement/la-victoire-en-pleurant-alias-caracalla-1943-1946/) ![]() ### Infos pratiques * Jeudi 24 mars 2022 à 18h30 * Auditorium

Entrée libre

Culture

Les Abattoirs 76 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T18:30:00 2022-03-24T20:30:00