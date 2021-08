Valmy Centre historique « Valmy 1792 » Marne, Valmy La Victoire du Canon Gribeauval Valmy 1792 Centre historique « Valmy 1792 » Valmy Catégories d’évènement: Marne

### L’association Pays d’Argonne, porteuse de l’évènement spectacle historique « Argonne 1792, naissance d’une Nation **»** sera présent à Verdun Capitale de la Paix. Lors de la bataille de Valmy, le 20 septembre 1792, le canon Gribeauval était le principal héro. Autour d’une troupe de soldats, un canon Gribeauval de 12 livres sera exposé sur le site de la Foire exposition de Verdun, pour promouvoir : * **le centre historique Valmy 1792,** * **la route de Goethe,** * **le prochain événement Argonne 1792 des 20 et 21 août 2022.** Toutes les deux heures, vous pourrez assister à une **présentation du Canon Gribeauval** ou un exposé de cette page de l’Histoire de France qui aboutissa à la naissance de la Première République. Le **recrutement de figurants** **pour la reconstitution d’Argonne 1792** 230 ans après, sera ouvert pour rassembler sur le champs de Bataille queques 400 soldats Prussiens face à l’armée du Général Dumouriez. Un passage obligé ! **Lieu de l’évènement : Foire exposition de Verdun, Pré l’Évêque, 55100 Verdun.**

Gratuit. Accès libre. Pass sanitaire obligatoire. Lieu de l’évènement : Foire exposition de Verdun, Pré l’Évêque, 55100 Verdun.

