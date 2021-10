Beauvais Beauvais Beauvais, Oise La victime dans le procès pénal. Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

La victime dans le procès pénal. Beauvais, 22 octobre 2021, Beauvais. La victime dans le procès pénal. 2021-10-22 18:00:00 – 2021-10-22 21:00:00

Beauvais Oise Beauvais Conférence d’Elisa Fumagalli, avocat au Barreau de Beauvais.

Quels sont les “bons” réflexes à avoir lorsque l’on est victime d’une infraction pénale : vol, accident, violences… Seront exposées les démarches à suivre à partir de la plainte, et jusqu’à l’audience. Les acteurs de la procédure seront identifiés (associations d’aide aux victimes, assurances, juridiction, avocats… ). Elisa Fumagalli est avocate au barreau de Beauvais depuis 2007. Elle a un parcours en droit privé, un DESS de droit de la santé, un master Droit des contentieux et un DU en responsabilité médicale. Elle a exercé comme collaboratrice d’un cabinet jusqu’en 2014, puis à titre individuel, et elle est désormais associée de la SCP Fumagalli Vast Palmas depuis juin 2017. wordpress.voisinlieu@gmail.com +33 9 54 66 25 82 https://voisinlieupourtous.fr/la-victime-dans-le-proces-penal-2/ Conférence d’Elisa Fumagalli, avocat au Barreau de Beauvais.

